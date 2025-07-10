Пенсионер погиб при ударе дрона по Курску

В Курске 73-летний пенсионер погиб при атаке украинского беспилотника. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

По его данным, удар привел к возгоранию частного дома, который частично уничтожен огнем. В соседнем домовладении загорелась пристройка. Пожарные ликвидировали возгорание.

Беспилотники также атаковали поселок Новомедведок и деревню Курносовка Щигровского района, где повреждена вышка сотовой связи. В Курске в многоэтажном доме напротив выбиты окна на трех этажах.

Вечером 8 июля Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотников атаковали пляж «Городской» в Курске. По словам врио губернатора Курской области Александра Хинштейна, ребенок закрыл собой маму при атаке украинского дрона. Мальчик получил ожоги более 30% тела и был эвакуирован на лечение в Москву, но не пережил транспортировку.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Госдуме призвали к ответу Украине в «стократном размере» за удар по пляжу в Курске.