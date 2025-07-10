В Брянской области отразили атаку беспилотников ВСУ

Минобороны РФ: системы ПВО сбили пять украинских дронов над Брянской областью

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали пять украинских дронов в Брянской области. Об этом заявили в пресс-службе министерства обороны РФ.

«В период с 12:45 до 13:10 мск <...> уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Брянской области», — отметили в ведомстве.

Губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале сообщил, что в результате атаки никто не пострадал. Также в Брянской области не зафиксировали никаких разрушений.

9 июля украинские БПЛА нанесли удар по селу Подывотье, расположенному в Севском районе Брянской области. По словам главы региона, в результате атаки пострадала местная жительница. Женщину доставили в больницу, где врачи оказали ей необходимую медицинскую помощь.

Богомаз подчеркнул, что военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) не прекращают атаки на мирное население. На этом фоне он призвал граждан соблюдать меры безопасности и быть бдительными.

В тот же день Минобороны РФ сообщило, что системы ПВО за ночь сбили 86 украинских беспилотников в небе над регионами страны. В частности, в Брянской области перехватили 16 дронов.

Ранее в Брянской области при атаке БПЛА пострадал один человек.