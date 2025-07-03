В Брянской области дроны атаковали автомобиль, погиб местный житель

В селе Алешковичи Суземского района Брянской области в результате атаки украинских FPV-дронов на гражданский автомобиль погиб местный житель и получила ранения женщина. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, инцидент произошел при обстреле движущегося автомобиля.

«Киевский режим продолжает совершать преступления против мирного населения», — заявил Богомаз, назвав произошедшее очередной террористической атакой.

Раненая женщина была оперативно доставлена в медицинское учреждение, где ей оказывается необходимая помощь. Губернатор выразил соболезнования родным погибшего и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшей.

3 июля Минобороны сообщило, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили восемь управляемых авиационных бомб и 169 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ) за минувшие сутки.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее сапер рассказал о «сюрпризах», оставленных ВСУ в Курской области.