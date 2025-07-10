Российская сторона зафиксировала не только случаи применения Украиной токсичных химикатов, но и наличие в стране системы их массового производства. Об этом в ходе сессии заявил постпред России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), посол РФ в Гааге Владимир Тарабрин, передает РИА Новости.

В своем обращении он призвал направить в Россию экспертов для технического содействия в подтверждении применения Киевом химического оружия.

В Гааге в период с 8 по 11 июля проходит 109-я сессия исполнительного совета ОЗХО.

До этого директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джон Рэтклифф заявил, что готов представить президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу якобы имеющиеся данные о применении химического оружия на Украине. По его словам, применение химического оружия незаконно и нарушает все международные правила ведения вооруженных конфликтов.

5 июля в постоянном представительстве РФ при ОЗХО заявили, что НАТО выдвигает Москве надуманные обвинения в нарушении Конвенции по запрещению химоружия (КЗХО). В публикации отмечается, что Киев получил своего рода «индульгенцию», ему разрешили делать все, что он хочет, и обещали не дать в обиду.

Ранее в ЛНР сбили украинский дрон с отравленным боеприпасом.