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Директор ЦРУ намерен предоставить Трампу данные о применении химоружия на Украине

Рэтклифф: я готов передать Трампу информацию о применении химоружия на Украине
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Andrew Harnik/AP

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джон Рэтклифф заявил, что готов представить президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу якобы имеющиеся данные о применении химического оружия на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Глава ЦРУ поучаствовал в заседании президентского кабинета в Белом доме. Лидер Соединенных Штатов попросил его ответить на вопрос журналиста о том, какие у американской разведки имеются сведения об использовании химоружия на Украине.

Рэтклифф отметил, что, если задокументировано применение химического оружия, то это незаконно и нарушает все международные правила ведения вооруженных конфликтов и соглашения.

«И, очевидно, я не могу представить здесь те разведывательные данные, которые я могу представить вам в частном порядке», — добавил директор ЦРУ, обращаясь к президенту.

На прошлой неделе постоянное представительство России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) заявило, что Нидерланды безосновательно обвиняют Россию в применении химического оружия на Украине, опираясь на недостоверную информацию, поступающую из Киева. Так российское постпредство отреагировало на заявление министра обороны Нидерландов Рубена Брекелманса о якобы имеющихся у нидерландских разведывательных служб данных о нарушении Россией Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО) и активизации использования химоружия в зоне боевых действий.

Ранее в ФСБ сообщили, что Россия документирует случаи подготовки ВСУ к использованию химоружия.

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