В ЛНР сбили украинский дрон с отравленным боеприпасом

В Троицком районе Луганской народной республики (ЛНР) был сбит украинский беспилотник с боеприпасом, содержащим отравляющие вещества. Об этом в своем Telegram-канале сообщил посол МИД России по особым поручениям по преступлениям Киева Родион Мирошник.

По его словам, в районе, где был сбит дрон, не было никаких воинских частей, поэтому целью атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) был гражданский объект.

«Российские войска химзащиты идентифицировали боеприпас сбитого украинского дрона с хлорсодержащим химическим отравляющим веществом. БПЛА, производства ФРГ, был оснащен самодельной емкостью с химреактивом, детонатором и деталями с надписями на украинском языке», — заявил Мирошник.

По словам посла, точно установить вид отравляющего вещества будет возможно после проведения детального лабораторного анализа, однако это не отменяет применения украинской стороной химического оружия против гражданского мирного населения. Он подчеркнул, что подобные действия запрещены рядом международных конвенций.

До этого Мирошник заявил, что российские власти выявляют новые факты применения Украиной отравляющих веществ. По его словам, кроме выявления случаев применения отравляющих веществ, разыскиваются места их изготовления и хранения. Посол добавил, что в настоящее время обнаружены вещества как украинского производства, так и поставленных из США, ФРГ, скандинавских стран.

Ранее в МИД РФ заявили об опасности использования террористами опыта ВСУ с химоружием.