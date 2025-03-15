Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ЛНР сбили украинский дрон с отравленным боеприпасом

Мирошник: в ЛНР сбили украинский дрон с отравляющим химическим боеприпасом

В Троицком районе Луганской народной республики (ЛНР) был сбит украинский беспилотник с боеприпасом, содержащим отравляющие вещества. Об этом в своем Telegram-канале сообщил посол МИД России по особым поручениям по преступлениям Киева Родион Мирошник.

По его словам, в районе, где был сбит дрон, не было никаких воинских частей, поэтому целью атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) был гражданский объект.

«Российские войска химзащиты идентифицировали боеприпас сбитого украинского дрона с хлорсодержащим химическим отравляющим веществом. БПЛА, производства ФРГ, был оснащен самодельной емкостью с химреактивом, детонатором и деталями с надписями на украинском языке», — заявил Мирошник.

По словам посла, точно установить вид отравляющего вещества будет возможно после проведения детального лабораторного анализа, однако это не отменяет применения украинской стороной химического оружия против гражданского мирного населения. Он подчеркнул, что подобные действия запрещены рядом международных конвенций.

До этого Мирошник заявил, что российские власти выявляют новые факты применения Украиной отравляющих веществ. По его словам, кроме выявления случаев применения отравляющих веществ, разыскиваются места их изготовления и хранения. Посол добавил, что в настоящее время обнаружены вещества как украинского производства, так и поставленных из США, ФРГ, скандинавских стран.

Ранее в МИД РФ заявили об опасности использования террористами опыта ВСУ с химоружием.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами