В Белгородской области предотвратили атаку украинских БПЛА

Гладков: средства ПВО перехватили три украинских дрона над Белгородской областью

Украинские военные предприняли попытку атаковать Белгородскую область с помощью дронов. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ в официальном Telegram-канале.

«В период с 7:00 мск до 7:30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата <...> над территорией Белгородской области», — говорится в заявлении.

По данным ведомства, в небе над регионом ликвидировали БПЛА самолетного типа.

10 июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что два жителя административного центра региона — мужчина и женщина — пострадали в результате падения обломков сбитого украинского дрона на землю. У них диагностировали осколочные ранения грудной клетки, прибывшая на место происшествия бригада скорой медицинской помощи решила доставить граждан в городскую больницу №2.

Как отметил глава российского субъекта, сейчас на месте ЧП работают сотрудники оперативных служб. Известно, что упавшие на землю фрагменты БПЛА повредили один автомобиль. Информация о других последствиях пока не поступала.

Ранее в Белгородской области при взрыве FPV-дрона пострадал мужчина.