На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Украинский дрон атаковал «Газель» в Белгородской области

Гладков: мужчина пострадал при атаке БПЛА на «Газель» в Белгородской области
true
true
true
close
Пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) атаковал «Газель» в селе Борисовка, расположенном в Волоконовском районе Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Ранен водитель», — говорится в заявлении.

По словам Гладкова, у мужчины диагностировали множественные осколочные ранения лица и конечностей. Бойцы подразделения «Орлан» эвакуировали пострадавшего с места происшествия и передали бригаде скорой помощи, которая в настоящее время транспортирует его в областную клиническую больницу.

«Транспортное средство получило повреждения», — добавил губернатор.

7 июля пресс-служба министерства обороны РФ сообщила, что дежурные системы противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 91 украинский БПЛА в небе над регионами страны и акваторией Черного моря. Больше всего беспилотников — 20 — ликвидировали в Белгородской области.

Накануне украинский дрон атаковал работающий в поле комбайн в Белгородской области. В результате взрыва водитель получил слепые осколочные ранения рук и ног. Мужчина самостоятельно обратился в Октябрьскую районную больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь.

Ранее украинский БПЛА врезался в многоквартирный дом в Белгородской области.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами