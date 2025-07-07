Украинский дрон атаковал «Газель» в Белгородской области

Гладков: мужчина пострадал при атаке БПЛА на «Газель» в Белгородской области

Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) атаковал «Газель» в селе Борисовка, расположенном в Волоконовском районе Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Ранен водитель», — говорится в заявлении.

По словам Гладкова, у мужчины диагностировали множественные осколочные ранения лица и конечностей. Бойцы подразделения «Орлан» эвакуировали пострадавшего с места происшествия и передали бригаде скорой помощи, которая в настоящее время транспортирует его в областную клиническую больницу.

«Транспортное средство получило повреждения», — добавил губернатор.

7 июля пресс-служба министерства обороны РФ сообщила, что дежурные системы противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 91 украинский БПЛА в небе над регионами страны и акваторией Черного моря. Больше всего беспилотников — 20 — ликвидировали в Белгородской области.

Накануне украинский дрон атаковал работающий в поле комбайн в Белгородской области. В результате взрыва водитель получил слепые осколочные ранения рук и ног. Мужчина самостоятельно обратился в Октябрьскую районную больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь.

Ранее украинский БПЛА врезался в многоквартирный дом в Белгородской области.