В результате обстрела ВСУ Шебекино погибла женщина

После обстрела ВСУ белгородского Шебекино погибла мирная жительница, один человек получил тяжелые ранения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По словам Гладкова, в результате прилета снаряда разрушена пристройка частного дома, в другом — пробита кровля, выбиты окна и перебита линия электропередачи.

Данные о других последствиях уточняются. Оперативные службы в данный момент работают на местах.

Два человека ранее получили ранения в Белгороде при падении обломков сбитого украинского БПЛА. Кроме того, был поврежден автомобиль.

Накануне Гладков сообщил, что в Белгородской области в результате ударов ВСУ получили повреждения здания двух предприятий, шесть домов, цех сельхозпредприятия и шесть автомобилей.

До этого региональный оперштаб сообщил, что власти Белгородской области выделили почти 3,2 млрд руб. на компенсацию ущерба владельцам поврежденных в результате атак ВСУ автомобилей.

Ранее в Белгородской области при уборке сена от взрыва пострадали три человека.