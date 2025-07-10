В Белгороде в результате атаки БПЛА есть пострадавшие

Гладков: в Белгороде два человека ранены при падении обломков сбитого БПЛА

Два человека получили ранения в Белгороде при падении обломков сбитого беспилотного летательного аппарата. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Женщину и мужчину с осколочными ранениями грудной клетки бригада СМП доставляет в городскую больницу №2. Вся необходимая помощь оказывается», — написал он.

Кроме того, поврежден автомобиль. Данные о других последствиях уточняются. Оперативные службы в данный момент работают на местах.

«Громкие звуки над городом и районом связаны с работой ПВО», — добавил Гладков.

9 июля Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгородской области в результате ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) получили повреждения здания двух предприятий, шесть домов, цех сельхозпредприятия и шесть автомобилей.

До этого региональный оперштаб сообщил, что власти Белгородской области выделили почти 3,2 млрд руб. на компенсацию ущерба владельцам поврежденных в результате атак ВСУ автомобилей.

Ранее в Белгородской области при уборке сена от взрыва пострадали три человека.