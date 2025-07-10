На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Белгороде в результате атаки БПЛА есть пострадавшие

Гладков: в Белгороде два человека ранены при падении обломков сбитого БПЛА
true
true
true
close
Aleksandr Gusev/Global Look Press

Два человека получили ранения в Белгороде при падении обломков сбитого беспилотного летательного аппарата. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Женщину и мужчину с осколочными ранениями грудной клетки бригада СМП доставляет в городскую больницу №2. Вся необходимая помощь оказывается», — написал он.

Кроме того, поврежден автомобиль. Данные о других последствиях уточняются. Оперативные службы в данный момент работают на местах.

«Громкие звуки над городом и районом связаны с работой ПВО», — добавил Гладков.

9 июля Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгородской области в результате ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) получили повреждения здания двух предприятий, шесть домов, цех сельхозпредприятия и шесть автомобилей.

До этого региональный оперштаб сообщил, что власти Белгородской области выделили почти 3,2 млрд руб. на компенсацию ущерба владельцам поврежденных в результате атак ВСУ автомобилей.

Ранее в Белгородской области при уборке сена от взрыва пострадали три человека.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами