Небо над Киевом затянуло смогом после ночных взрывов

Небо над Киевом затянуло плотным смогом после серии мощных ночных взрывов, пишет украинское издание «Страна.ua».

В результате взрывов в в украинской столице произошло не менее четырех пожаров: один на левом берегу Днепра и еще три — на правом, говорится в сообщении.

«Страна.ua» также опубликовала кадры возникших в Киеве пожаров и сильного задымления.

Рано утром стало известно, что Вооруженные силы России с помощью беспилотников «Герань» и ракет нанесли массированный удар по Киеву.

Незадолго до этого сообщалось о взрывах в Черновцах.

В ночь на 9 июля армия России нанесла один из самых массированных ударов по объектам на территории Украины за все время СВО. По информации Минобороны РФ, российские войска поразили аэродромы, склады боеприпасов, пункты временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников.

Координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев рассказал, что аэродромы и авиабазы ВСУ подверглись ударам в Конотопе, Миргороде, Нежине, Луцке и Львове.

Ранее сообщалось, что в зоне СВО начали применять новую модификацию беспилотников «Герань-2».