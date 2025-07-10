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На западе Украины прогремели взрывы

В украинских Черновцах произошли взрывы на фоне воздушной тревоги
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Gleb Garanich/Reuters

В Черновцах на западе Украины произошли взрывы. Об этом пишет «Страна.ua».

По данным онлайн-сервиса оповещения населения, сейчас в Черновицкой области введен режим воздушной тревоги.

Накануне президент Владимир Зеленский заявил о «новой масштабной атаке» ВС РФ по территории Украины и призвал союзников Киева ввести «болезненные санкции» против Москвы. По словам главы государства, ВС РФ за сутки выпустили 728 БПЛА и 13 ракет, среди которых были «Кинжалы» и «Искандеры». Политик назвал удар «показательной атакой» и сказал, что Россия якобы отвергает все попытки достичь мира и прекратить огонь.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине прогремели взрывы на территории военкоматов.

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