На севере Украины произошли взрывы

Взрывы произошли в Сумской области на севере Украины. Об этом сообщает издание «Телеграф».

Взрывы произошли на фоне воздушной тревоги, которая действует в регионе около часа.

До этого Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил, что Вооруженные силы России с помощью беспилотных летательных аппаратов «Герань» и ракет наносят массированный удар по Киеву.

Незадолго до этого стало известно о взрывах в Киеве и Черновцах.

В ночь на 9 июля армия России нанесла один из самых массированных ударов по объектам на территории Украины за все время СВО. По информации Минобороны РФ, российские войска поразили аэродромы, склады боеприпасов, пункты временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников.

Координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев рассказал, что аэродромы и авиабазы ВСУ подверглись ударам в Конотопе, Миргороде, Нежине, Луцке и Львове.

Ранее сообщалось, что в зоне СВО начали применять новую модификацию беспилотников «Герань-2».