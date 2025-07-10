Эксперт Силаев: риски столкновения НАТО и России в Балтийском море высоки

Риски столкновения стран НАТО и России в Балтийском море являются высокими, поскольку европейские государства, в частности Эстония, пытаются останавливать танкеры, следующие в российские порты. Об этом Ura.ru заявил ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Николай Силаев.

Он назвал попытку подорвать российское судоходство в Балтийском море агрессией. Силаев подчеркнул, что у России «есть право и даже обязанность» на это ответить.

«От большого конфликта с Россией страны НАТО удерживает страх перед ядерной войной», — сказал эксперт.

Накануне министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Балтийское море превратилось во «внутреннее море НАТО» после присоединения к альянсу Швеции и Финляндии.

8 июля посол Российской Федерации в Стокгольме Сергей Беляев заявил, что Россия будет адекватно реагировать на наращивание военного присутствия НАТО в Балтийском море. По его словам, страны — члены Североатлантического альянса проводят милитаризацию региона с целью искусственного ограничения возможностей для российского судоходства.

Ранее российские корабли провели условные пуски «Калибров» в Балтийском море.