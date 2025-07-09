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Польша назвала Балтийское море внутренним морем НАТО

Минобороны Польши: Балтийское море превратилось во внутреннее море НАТО
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Dominika Zarzycka/Global Look Press

Балтийское море превратилось во «внутреннее море НАТО» после присоединения к альянсу Швеции и Финляндии. Об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, слова которого приводит оборонное ведомство республики.

Это заявление прозвучало во время подписания контракта на поставку 18 береговых радаров для мониторинга надводной и воздушной обстановки.

Новые радиолокационные станции будут развернуты вдоль польского побережья и в приграничных с Калининградской областью районах. Система позволит фиксировать все передвижения в акватории и воздушном пространстве.

«Укрепление балтийского побережья — вклад Польши в безопасность НАТО», — добавил госсекретарь Минобороны Павел Бейда.

8 июля посол Российской Федерации в Стокгольме Сергей Беляев заявил, что Россия будет адекватно реагировать на наращивание военного присутствия НАТО в Балтийском море. По его словам, страны — члены Североатлантического альянса проводят милитаризацию региона с целью искусственного ограничения возможностей для российского судоходства.

Ранее профессор из Хельсинки заявил, что Финляндию превращают в Украину.

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