Балтийское море превратилось во «внутреннее море НАТО» после присоединения к альянсу Швеции и Финляндии. Об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, слова которого приводит оборонное ведомство республики.

Это заявление прозвучало во время подписания контракта на поставку 18 береговых радаров для мониторинга надводной и воздушной обстановки.

Новые радиолокационные станции будут развернуты вдоль польского побережья и в приграничных с Калининградской областью районах. Система позволит фиксировать все передвижения в акватории и воздушном пространстве.

«Укрепление балтийского побережья — вклад Польши в безопасность НАТО», — добавил госсекретарь Минобороны Павел Бейда.

8 июля посол Российской Федерации в Стокгольме Сергей Беляев заявил, что Россия будет адекватно реагировать на наращивание военного присутствия НАТО в Балтийском море. По его словам, страны — члены Североатлантического альянса проводят милитаризацию региона с целью искусственного ограничения возможностей для российского судоходства.

Ранее профессор из Хельсинки заявил, что Финляндию превращают в Украину.