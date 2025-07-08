Россия ответит на рост военного присутствия НАТО в Балтийском море

Посол Российской Федерации в Стокгольме Сергей Беляев заявил, что Россия будет адекватно реагировать на наращивание военного присутствия НАТО в Балтийском море. Об этом дипломат рассказал в интервью «Известиям».

По его словам, страны — члены Североатлантического альянса проводят милитаризацию региона с целью искусственного ограничения возможностей для российского судоходства.

Беляев подчеркнул, что Балтийское море представляет собой безусловную сферу российских интересов, и Россия будет активно противодействовать попыткам Запада заблокировать российские балтийские порты, а также выход в море из Санкт-Петербурга и Калининграда.

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Алексей Журавлев также отметил увеличение российской военной группировки в регионе после 2014 года, в том числе воссоздание Ленинградского военного округа (ЛВО) и формирование новых армейских корпусов и дивизий.

В «Основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания» от 2024 года к числу военных опасностей отнесены действия, направленные на изоляцию части российской территории, что является ответом на потенциальную попытку блокады Калининградской области.

В последние месяцы напряженность в Балтийском регионе возросла из-за активизации деятельности НАТО, включая проведение масштабных учений и отправку роботизированных судов.

Ранее российские корабли провели условные пуски «Калибров» в Балтийском море.