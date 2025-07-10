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Российские беспилотники и ракеты атаковали Киев

RusVesna: Киев подвергся массированной атаке российских беспилотников и ракет
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Juan Carlos Villa/Xinhua/Global Look Press

Вооруженные силы России с помощью беспилотников «Герань» и ракет наносят массированный удар по Киеву. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» (RusVesna).

«Киев под массированной атакой «Гераней» и ракет: пожары в Шевченковском и Дарницком районах», — сказано в сообщении.

Незадолго до этого стало известно о взрывах в Киеве и Черновцах.

В ночь на 9 июля армия России нанесла один из самых массированных ударов по объектам на территории Украины за все время СВО. По информации Минобороны РФ, российские войска поразили аэродромы, склады боеприпасов, пункты временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников.

Координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев рассказал, что аэродромы и авиабазы ВСУ подверглись ударам в Конотопе, Миргороде, Нежине, Луцке и Львове.

Ранее сообщалось, что в зоне СВО начали применять новую модификацию беспилотников «Герань-2».

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