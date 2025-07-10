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В Киеве произошли взрывы

В Киеве на фоне воздушной тревоги произошли взрывы
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Varit Soponpis/Keystone Press Agency/Global Look Press

Взрывы раздались в Киеве на фоне объявленной воздушной тревоги. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное».

Каких-либо подробностей СМИ не приводит.

В ночь на 9 июля Вооруженные силы России нанесли один из самых массированных ударов по объектам на территории Украины за все время СВО. По информации Минобороны РФ, армия России поразила аэродромы, склады боеприпасов, пункты временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников.

29 июня российские войска нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) и нефтеперерабатывающим предприятиям Украины. СМИ сообщали о взрывах и пожарах во Львовской, Полтавской, Ивано-Франковской и Черкасской областях, а также в Николаеве и Запорожье. По данным российских военкоров и Telegram-каналов, ВС РФ ударили по Бурштынской теплоэлектростанции, аэродрому Кульбакино, а также нефтеперерабатывающим заводам в Кременчуге и Дрогобыче.

Ранее в России назвали главные цели для удара «Орешником» по Украине.

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