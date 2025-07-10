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Стало известно о возобновлении Вашингтоном поставок некоторых видов вооружений Украине

AP: США возобновили поставки Киеву некоторых видов вооружений
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Mariam Zuhaib/AP

Вашингтон возобновил поставки на Украину некоторых видов вооружений. Об этом, ссылаясь на источники, сообщает Associated Press (AP).

По их данным, Киеву передаются снаряды калибра 155 мм и высокоточные боеприпасы GMLRS. Эти вооружения, скорее всего, находились на военных складах на территории Польши.

8 июля портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что президент США Дональд Трамп пообещал украинскому коллеге Владимиру Зеленскому немедленно передать десять ракет для комплексов противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Кроме того, глава Белого дома обещал помочь Украине в поиске дополнительных каналов поставок.

2 июля США приостановили поставки на Украину систем Patriot, зенитных ракет, высокоточных боеприпасов и 155-мм артиллерийских снарядов. Сообщалось, что Пентагон проводит проверку собственных арсеналов на фоне обеспокоенности их истощением из-за поддержки Украины и операций на Ближнем Востоке. Часть вооружений уже находится в Европе, однако их отгрузка на Украину была задержана.

Ранее в США назвали неожиданную причину приостановки военной помощи Украине.

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