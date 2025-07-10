Advance: при войне Запада с Россией Евросоюз наберет солдат в Польше и Хорватии

Обозреватель Антун Роша считает, что Евросоюз в случае попытки ввода войск на Украину столкнется с проблемой мобилизации достаточного количества подготовленных солдат. Об этом сообщает Advance.

По его мнению, с геостратегической точки зрения, если потребуется собрать мотивированных солдат, то это будут делать на пространстве от Польши до Хорватии. Обозреватель подчеркнул, что Словакия и Венгрия уже самоустранились, поэтому Польша и Хорватия станут основным местом вербовки.

Роша добавил, что европейские политики воспринимали население «окраинных» государств как ресурс и «расходный материал, который восстанавливается рождаемостью».

До этого заместитель руководителя министерства иностранных дел России Александр Грушко заявил, что НАТО и Европейский союз ведут подготовку к военному конфликту с Россией.

По его словам, сумма военных бюджетов стран НАТО сейчас в 10 раз превосходит военные расходы РФ. Несмотря на это, государства организации продолжают бояться Россию и приписывать ей агрессивные намерения, подчеркнул он.

Ранее на Западе заявили, что Россия скоро сможет запускать 1000 ракет и БПЛА за сутки.