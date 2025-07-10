На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, где Запад будет набирать военных при конфликте с Россией

Advance: при войне Запада с Россией Евросоюз наберет солдат в Польше и Хорватии
true
true
true
close
Marek Antoni Iwanczuk/Global Look Press

Обозреватель Антун Роша считает, что Евросоюз в случае попытки ввода войск на Украину столкнется с проблемой мобилизации достаточного количества подготовленных солдат. Об этом сообщает Advance.

По его мнению, с геостратегической точки зрения, если потребуется собрать мотивированных солдат, то это будут делать на пространстве от Польши до Хорватии. Обозреватель подчеркнул, что Словакия и Венгрия уже самоустранились, поэтому Польша и Хорватия станут основным местом вербовки.

Роша добавил, что европейские политики воспринимали население «окраинных» государств как ресурс и «расходный материал, который восстанавливается рождаемостью».

До этого заместитель руководителя министерства иностранных дел России Александр Грушко заявил, что НАТО и Европейский союз ведут подготовку к военному конфликту с Россией.

По его словам, сумма военных бюджетов стран НАТО сейчас в 10 раз превосходит военные расходы РФ. Несмотря на это, государства организации продолжают бояться Россию и приписывать ей агрессивные намерения, подчеркнул он.

Ранее на Западе заявили, что Россия скоро сможет запускать 1000 ракет и БПЛА за сутки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами