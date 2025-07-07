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На Западе заявили, что Россия скоро сможет запускать 1000 ракет и БПЛА за сутки

The Telegraph: Россия скоро сможет запускать 1000 ракет и БПЛА за сутки
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Константин Михальчевский/РИА Новости

На фоне возрастающего военного производства Россия близка к тому, чтобы запускать по 1000 ракет и беспилотников по Украине в сутки. Об этом пишет газета The Telegraph.

«Растущая оборонная промышленность России, подкрепленная расширением ракетного завода в Воткинске и быстро расширяющимися цепочками поставок, вскоре может позволить России за одну ночь запустить 1000 ракет и беспилотников», — говорится в тексте.

В материале утверждается, что оборонная промышленность России якобы при поддержке китайских компаний накапливает достаточно оружия, чтобы выдержать еще как минимум два года конфликта. Кроме того, пишет газета, производство БПЛА только в мае выросло на 17 процентов.

До этого генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Россия за три месяца производит в несколько раз больше боеприпасов, чем все страны — участницы Североатлантического альянса за год.

Ранее Умеров заявил о способности Украины производить 10 миллионов БПЛА в год.

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