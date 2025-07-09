Погибшего при ударе ВСУ по пляжу в Курске росгвардейца наградят посмертно

Сотрудник Росгвардии Вячеслав Гаврилов, который погиб в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на пляж в Курске, будет посмертно награжден орденом Мужества. Об этом в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн.

По его словам, соответствующее решение принял директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов.

«Прапорщик полиции Вячеслав Гаврилов погиб, как герой: прибыв на место происшествия после первого удара беспилотника, он помогал эвакуировать людей. Именно в этот момент произошел второй удар», — написал чиновник.

Он заявил, что 27-летний росгвардеец погиб на месте.

Вечером 8 июля украинская армия с помощью БПЛА ударила по пляжу «Городской» в Курске. Троих человек спасти не удалось, а семеро, включая пятилетнего мальчика, получили ранения. Хинштейн сообщал, что ребенок закрыл собой маму при атаке дрона ВСУ. Мальчик скончался во время транспортировки в Москву для лечения.

По информации Росгвардии, Гаврилов лично обеспечил эвакуацию пятилетнего ребенка и его матери из эпицентра происшествия. После вывода гражданских росгвардеец вернулся для осмотра территории на предмет других пострадавших. В этот момент произошел повторный взрыв беспилотника, начиненного поражающими элементами. Сотрудник ведомства получил смертельное ранение.

Ранее ВСУ обстреляли город Рыльск в Курской области.