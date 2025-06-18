На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Украинские военные атаковали город в Курской области

Хинштейн: частный дом и хозпостройка сгорели в Рыльске после удара ВСУ
close
Telegram-канал «Александр Хинштейн»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Рыльск, где в результате атаки сгорели частный дом и хозпостройка. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

По его словам, под удар попал дом по улице Кирова, 1К.

«Взрывной волной повреждены остекления в двух соседних домах и одном хозяйственном помещении», — написал он.

Глава региона отметил, что обошлось без пострадавших.

На месте происшествия работают пожарные, газовики и электрики. Сотрудники пожарной части № 39 смогли не допустить переход огня на соседний дом, добавил Хинштейн.

Накануне украинские военные обстреляли село Званное Глушковского района в Курской области. Несовместимые с жизнью травмы получили 59-летняя женщина и 69-летний мужчина, сказал Хинштейн.

15 июня врио губернатора заявил, что большинство атакованных ВСУ социальных объектов в приграничных районах региона непригодны к восстановлению. Речь идет о школах, детских садах, храмах, а также домах культуры и администрации. По словам Хинштейна, будет правильно на месте этих объектов строить новые, современные и безопасные здания.

Ранее Хинштейн отреагировал на шутку Путина о нем.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами