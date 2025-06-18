Украинские военные атаковали город в Курской области

Хинштейн: частный дом и хозпостройка сгорели в Рыльске после удара ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Рыльск, где в результате атаки сгорели частный дом и хозпостройка. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

По его словам, под удар попал дом по улице Кирова, 1К.

«Взрывной волной повреждены остекления в двух соседних домах и одном хозяйственном помещении», — написал он.

Глава региона отметил, что обошлось без пострадавших.

На месте происшествия работают пожарные, газовики и электрики. Сотрудники пожарной части № 39 смогли не допустить переход огня на соседний дом, добавил Хинштейн.

Накануне украинские военные обстреляли село Званное Глушковского района в Курской области. Несовместимые с жизнью травмы получили 59-летняя женщина и 69-летний мужчина, сказал Хинштейн.

15 июня врио губернатора заявил, что большинство атакованных ВСУ социальных объектов в приграничных районах региона непригодны к восстановлению. Речь идет о школах, детских садах, храмах, а также домах культуры и администрации. По словам Хинштейна, будет правильно на месте этих объектов строить новые, современные и безопасные здания.

Ранее Хинштейн отреагировал на шутку Путина о нем.