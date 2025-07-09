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В Израиле раскрыли, чем завершился пятый раунд переговоров с ХАМАС

TI: пятый раунд переговоров между Израилем и ХАМАС оказался безрезультатным
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Пятый раунд непрямых переговоров по урегулированию конфликта между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС не привел к значимым результатам. Об этом пишет The Times of Israel со ссылкой на палестинский источник.

«Пятый раунд непрямых переговоров в Катаре о потенциальном соглашении между Израилем и ХАМАС о прекращении огня и освобождении заложников в секторе Газа завершился без существенного прогресса», — отмечается в сообщении.

Палестинский чиновник отметил, что переговоры «зашли в тупик», а израильская делегация «занималась слушаньем» и по каждому вопросу консультировалась с властями в Израиле. Это показывает, что представители еврейского государства не имеют полномочий для принятия решений, сказал собеседник издания.

Источник назвал ситуацию продолжением политики Израиля по затягиванию переговорного процесса, чтобы не допустить заключения любого соглашения.

5 июля израильский премьер Биньямин Нетаньяху созвал кабинет безопасности, где обсуждались условия сделки по освобождению удерживаемых в Газе заложников и вопрос вероятной отправки делегации страны в Доху для переговоров. По словам израильских официальных лиц, палестинское радикальное движение ХАМАС смягчило свои требования из-за давления со стороны Катара и США.

2 июля президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль согласился на условия для прекращения огня в Газе сроком на 60 дней. По его словам, представители Белого дома провели «долгую и продуктивную» встречу с руководством страны по данному вопросу.

Ранее Израиль ликвидировал основателя ХАМАС в Газе.

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