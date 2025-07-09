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В ДНР российские саперы нашли мины в телах украинских военных

Минобороны: ВСУ минировали тела погибших солдат при отступлении
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Евгений Биятов/РИА Новости

В Министерстве обороны России сообщили, что украинские силы, отступая из населенных пунктов на территории ДНР, активно минировали все — от местности и зданий до личных вещей и тел погибших бойцов. Об этом написало РИА Новости.

Как уточнили военные саперы, они находили мины прямо в телах украинских военнослужащих, погибших в бою.

Штурмовик из группировки «Восток» с позывным «Тигр» рассказывал, что в населенных пунктах на Южно-донецком направлении также находят большое количество заминированных объектов после ухода ВСУ.

По его словам, взрывные устройства могут быть замаскированы под самые обычные предметы, вплоть до шоколадок или консервов. Он подчеркнул, что бойцы крайне осторожны при осмотре — в таких условиях трогать что-либо без проверки крайне опасно.

Военнослужащий 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки российских войск «Восток» с позывным «Малой» отмечал, что украинская армия применяла запрещенные методы ведения войны еще до выхода Киева из Оттавской конвенции по противопехотным минам.

Ранее в МИД рассказали о десятках тысячах снарядов, выпущенных ВСУ по объектам в РФ.

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