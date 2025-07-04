Мирошник: ВСУ с начала года выпустили около 49 тысяч снарядов по объектам в РФ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с января 2025 года выпустили десятки тысяч снарядов по российским гражданским объектам. Об этом в ходе брифинга заявил посол по особым поручениям министерства иностранных дел РФ Родион Мирошник, передает РИА Новости.

По его словам, за последние три месяца украинские военные атаковали гражданские объекты в РФ с помощью как минимум 26 627 различных боеприпасов. Среди них — мины и дальнобойные ракеты.

«С начала года эта цифра достигла почти 49 тыс. прилетов», — добавил дипломат.

Мирошник уточнил, что чаще всего мирные жители получают ранения в результате атак ВСУ с применением ударных беспилотников. Как он сказал, операторы дронов намеренно наносят удары по гражданским объектам. В результате за предыдущие три месяца пострадали 710 человек, еще 87 жителей спасти не удалось.

Также посол рассказал о детях, пострадавших в результате атак украинских войск на РФ. С января текущего года ранения различной степени тяжести получили 135 несовершеннолетних. Более того, не выжили еще 13 детей.

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