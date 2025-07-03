РИА Новости: ВСУ применяли запрещенное оружие и до выхода из Оттавской конвенции

Украинская армия применяла запрещенные методы ведения войны еще до выхода Киева из Оттавской конвенции по противопехотным минам. Об этом РИА Новости рассказал военнослужащий 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки российских войск «Восток» с позывным «Малой».

Он подчеркнул, что выход Украины из Оттавской конвенции ничего не изменит. Вооруженные силы Украины (ВСУ), несмотря на имевшиеся у Киева обязательства, продолжали применять противопехотные мины на протяжении всей специальной военной операции. Украинские военные при отходе минируют и поля, и населенные пункты. Решение властей Украины о выходе из Оттавской конвенции лишь подтверждает, что ВСУ и дальше будут использовать запрещенное оружие.

29 июня президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о выходе из Оттавской конвенции о противопехотных минах.

Конвенция, вступившая в силу в 1999 году, запрещает использование противопехотных мин, которые, по оценкам Международного комитета Красного Креста, наносят значительный вред мирному населению. Украина подписала данную конвенцию в 2005 году и ратифицировала в 2006 году.

Ранее сейм Польши проголосовал за выход из Конвенции о запрете противопехотных мин.