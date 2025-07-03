На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

РИА Новости: Украина использовала запрещенное оружие и до выхода из Оттавской конвенции

РИА Новости: ВСУ применяли запрещенное оружие и до выхода из Оттавской конвенции
true
true
true
close
commons.wikimedia.org

Украинская армия применяла запрещенные методы ведения войны еще до выхода Киева из Оттавской конвенции по противопехотным минам. Об этом РИА Новости рассказал военнослужащий 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки российских войск «Восток» с позывным «Малой».

Он подчеркнул, что выход Украины из Оттавской конвенции ничего не изменит. Вооруженные силы Украины (ВСУ), несмотря на имевшиеся у Киева обязательства, продолжали применять противопехотные мины на протяжении всей специальной военной операции. Украинские военные при отходе минируют и поля, и населенные пункты. Решение властей Украины о выходе из Оттавской конвенции лишь подтверждает, что ВСУ и дальше будут использовать запрещенное оружие.

29 июня президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о выходе из Оттавской конвенции о противопехотных минах.

Конвенция, вступившая в силу в 1999 году, запрещает использование противопехотных мин, которые, по оценкам Международного комитета Красного Креста, наносят значительный вред мирному населению. Украина подписала данную конвенцию в 2005 году и ратифицировала в 2006 году.

Ранее сейм Польши проголосовал за выход из Конвенции о запрете противопехотных мин.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами