В Минобороны назвали количество сбитых украинских беспилотников за сутки

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки сбили четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 226 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило министерство обороны России в сводке о ходе специальной военной операции.

«Средствами ПВО сбиты девять управляемых авиационных бомб, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 226 БПЛА самолетного типа», — сказали в оборонном ведомстве.

Утром 9 июля Минобороны России сообщило, что за ночь системы ПВО уничтожили 86 украинских беспилотников, атаковавших несколько регионов страны. Кроме того, четыре БПЛА были ликвидированы в Московском регионе, включая два, которые направлялись в сторону столицы. По одному дрону сбили в небе над Воронежской и Рязанской областями, еще два — над Смоленской.

До этого «Коммерсантъ» сообщил, что власти 12 российских регионов начали привлекать к административной ответственности граждан, публикующих в сети информацию о последствиях ударов украинских беспилотников.

Ранее в Псковской области запретили публиковать и распространять информацию о применении БПЛА.