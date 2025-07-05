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Российская армия поразила пункт дислокации украинских военных в ДНР

ВС РФ дроном «Герань-2» поразили пункт дислокации ВСУ у Степановки в ДНР
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IMAGO/Martin Dziadek/Global Look Press

Вооруженные силы России уничтожили с помощью беспилотного летательного аппарата «Герань-2» пункт временной дислокации подразделений бригады морских пехотинцев Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Степановки в Донецкой народной республике. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны Российской Федерации, передает ТАСС.

Отмечается, что ведомство распространило кадры поражения пункта временной дислокации подразделений 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что российские военные с помощью беспилотного летательного аппарата «Герань-2» уничтожили пункт временной дислокации иностранных наемников ВСУ в районе базы отдыха «Меридиан» в Запорожской области.

1 июля оборонное ведомство сообщало, что российские войска с помощью «Гераней-2» уничтожили пункт временной дислокации ВСУ в районе Райского в Донецкой народной республике. Дрон влетел в здание, где была оборудована позиция ВСУ, после этого произошел взрыв.

Ранее сообщалось, что в зоне СВО ликвидированы наемники ВСУ из Латинской Америки.

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