Попытка ВСУ прорваться в Курскую область на квадроцикле попала на видео

Беспилотник снял на видео попытку прорыва ВСУ в Курскую область на квадроцикле

Беспилотник запечатлел на видео попытку украинских военнослужащих прорваться на территорию Курской области в окрестностях Теткино на квадроцикле. Видеозапись размещена в Telegram-канале «Северный ветер».

«Обстановка находилась полностью под контролем бесстрашных десантников <...>, которые сначала уничтожили вражеский транспорт, а затем прицельными ударами с БПЛА ликвидировали всех оккупантов», — говорится в подписи к видео.

На видеозаписи показано движение квадроцикла по дороге и наносившиеся по нему удары. Также БПЛА запечатлел атаку по украинским военным, покинувшим транспортное средство.

12 июня украинское издание «Страна.ua» писало, что попытки ВСУ закрепиться в районе населенного пункта Теткино Курской области оказались безуспешными из-за нехватки сил для проведения подобной операции. Командование направило в эту часть приграничья военных 225-го и 425-го штурмовых полков. По информации издания, план заключался в том, чтобы дойти до поселка Глушково в 10 км от границы. При этом один из командиров, принимавших участие в операции, назвал задачу изначально «нереалистичной» из-за нехватки людей для удержания территории в случае прорыва.

Другой украинский военный заявил, что маневры в районе курского приграничья были скорее политическим вопросом и были направлены на получение аргументов на переговорах.

Ранее военные ВС РФ показали на видео последствия «бойни у Теткино».