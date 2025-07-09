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За ночь над Орловской областью уничтожили 12 дронов ВСУ

Губернатор Клычков: над Орловской областью уничтожено 12 украинских БПЛА
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Inna Varenytsia/Reuters

Система ПВО отразила ночью атаку 12 украинских БПЛА в Орловской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

По словам Клычкова, повреждений и пострадавших нет, на местах происшествий работают сотрудники МЧС и правоохранительные органы.

Сегодня ночью несколько российских городов так же подверглись атаке украинских дронов. Так, в результате атаки БПЛА ВСУ несколько домов в Железнодорожном округе Курска получили повреждения.

Около полуночи жители Новомосковска, Узловой и Богородицка в Тульской области сообщили о грохоте в небе. По данным издания «Тула онлайн», над одним из городов сработала система противовоздушной обороны. Указанные населенные пункты расположены поблизости друг от друга — расстояние между ними можно преодолеть за 25 минут на автомобиле. Опасность атаки беспилотников была объявлена в Тульской области в 22:45 мск.

Ранее в Псковской области ввели запрет на распространение информации о беспилотниках.

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