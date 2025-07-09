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Военкоры заявили об ударе «Кинжалов» по объекту в Луцке

«РВ»: российские войска ударили «Кинжалами» по объекту в Луцке
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Российские военнослужащие нанесли удар по объекту в Луцке гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» («РВ»).

Уточняется, что по городу выпустили три «Кинжала» и 11 дронов-камикадзе типа «Герань-2». Ракеты пролетели над Киевом, после этого ударили по Луцку, там можно было услышать взрыв.

Еще две крылатые ракеты, по словам военкоров, проследовали через Черкасскую область в сторону Полтавской. Также в публикации говорится о пролете ракет через Кременчугское водохранилище.

Накануне сообщалось, что взрыв произошел в Полтаве в центре Украины на фоне воздушной тревоги.

До этого депутат Верховной рады Артем Дмитрук назвал Вооруженные силы РФ союзником народа Украины на фоне ударов по зданиям ТЦК. Он отметил, что российская армия действует на территории страны в качестве освободительной силы. По его словам, сотрудники ТЦК занимаются уничтожением украинского народа, проводя насильную мобилизацию и вызывая ненависть у украинцев.

Ранее военкор заявил о радости украинцев от российских ударов по ТЦК.

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