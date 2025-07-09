Еще один беспилотник сбили вблизи Москвы

Собянин: система ПВО уничтожила еще один беспилотник, летевший в сторону Москвы

Система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила еще беспилотник, который летел на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По его словам, на месте падения обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА) работают экстренные службы.

Это уже второй беспилотник, уничтоженный за ночь на подлете к столице. О первом Собянин сообщил чуть ранее.

За прошедшие сутки российские силы ПВО ликвидировали 202 украинских дрона. Кроме того, военные сбили четыре управляемые авиационные бомбы и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS.

20 июня мэр Москвы заявил, что сегодня эффективность систем ПВО, установленных вокруг столицы, составляет 99,9%. Собянин отметил, что из тысячи запущенных в сторону города беспилотников долетели только единицы. По его словам, системы ПВО в других странах не достигли результатов, аналогичных московским.

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