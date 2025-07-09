На подлете к Москве сбили беспилотник

Системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотник, который летел в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал глава города.

5 июля Собянин сообщил, что российские системы ПВО перехватили два украинских дрона, летевших в сторону Москвы. Позже были ликвидированы еще два дрона.

20 июня мэр Москвы заявил, что сегодня эффективность систем противовоздушной обороны, установленных вокруг столицы, составляет 99,9%. Собянин отметил, что из тысячи запущенных в сторону города беспилотников долетели только единицы. По его словам, системы ПВО в других странах не достигли результатов, аналогичных московским.

Ранее два беспилотника атаковали Ленинградскую область.