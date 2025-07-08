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Средства ПВО РФ сбили 202 беспилотника ВСУ

Минобороны: российские ПВО сбили 202 украинских беспилотника
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Inna Varenytsia/Reuters

За прошедшие сутки российские средства ПВО сбили 202 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Сбиты четыре управляемые авиационные бомбы, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и 202 беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — сообщили в ведомстве.

Информации о повреждениях в результате падения осколков БПЛА на данный момент не поступало.

Недавно в поселке Борисовка Белгородской области трое человек получили ранения из-за удара украинского дрона. Как рассказал глава региона Вячеслав Гладков, все пострадавшие получили баротравмы, среди них — полуторагодовалая девочка.

6 июля губернатор Белгородской области сообщил, что беспилотник Вооруженных сил Украины целенаправленно атаковал гражданский автомобиль на трассе Шебекино — Белгород. Водителя и пассажира спасти не удалось.

Ранее над регионами России сбили 48 беспилотников ВСУ.

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