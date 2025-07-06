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Два беспилотника атаковали Ленинградскую область

Губернатор Дрозденко: силы ПВО сбили два беспилотника над Ленинградской областью
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Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили два беспилотника над территорией Киришского района Ленинградской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, в результате произошедшего пострадавших и разрушений нет.

Несколькими часами ранее Дрозденко сообщил, что в Ленинградской области объявлен режим опасности атаки беспилотников. Губернатор предупредил о возможном понижении сигнала сети с 4G до 2G.

Днем 6 июля губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил, что в небе региона ликвидированы три беспилотника. По его словам, дроны перехватили средства ПВО.

Также мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что силы ПВО уничтожили шесть дронов, летевших на столицу. Градоначальник отметил, что специалисты экстренных служб прибыли на место падения обломков беспилотника.

Ранее российские военные с утра уничтожили почти 40 дронов ВСУ над регионами РФ.

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