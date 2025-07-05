На подлете к Москве сбит еще один дрон

Собянин: силы ПВО уничтожили еще один беспилотник, летевший на Москву

Мэр Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале о ликвидации еще одного беспилотного летательного аппарата (БПЛА), летевшего в направлении Москвы.

Градоначальник уточнил, что дрон сбили средства противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны РФ.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — рассказал Собянин.

До этого мэр столицы сообщил о ликвидации дрона на подлете к Москве.

5 июля Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили беспилотником по машине скорой помощи в селе Великая Знаменка Каменско-Днепровского округа в Запорожской области. Автомобиль находился возле подстанции и был выведен из строя. Никто из сотрудников при налете не пострадал.

Кроме того, украинский беспилотник попытался атаковать подстанцию скорой помощи в Лисичанске в Луганской народной республике (ЛНР), но зацепился за дерево. По словам министра здравоохранения ЛНР Наталии Пащенко, в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее в Госдуме призвали ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.