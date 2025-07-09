Беспилотники ВСУ попытались атаковать Смоленскую область

Анохин: над Смоленской областью сбили два беспилотника ВСУ

Над территорией Смоленской области были уничтожены два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем Telegram-канале.

«По предварительной информации, жертв и разрушений нет. На место падения обломков направлены оперативные службы», — написал глава региона.

Анохин добавил, что жителям Смоленской области следует соблюдать правила предосторожности. Им также не рекомендуется снимать на фото или видео работу систем противовоздушной обороны (ПВО), подчеркнул губернатор.

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что дежурные средства ПВО уничтожили украинский БПЛА самолетного типа над Белгородской областью.

До этого в Минобороны рассказали, что за прошедшие сутки российские силы ПВО ликвидировали 202 украинских дрона. Кроме того, военные сбили четыре управляемые авиационные бомбы и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS.

До этого беспилотник ВСУ атаковал поселок в Белгородской области.