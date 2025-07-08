Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник

Дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) был уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа над Белгородской областью. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство обороны РФ.

«Восьмого июля около 17:40 мск дежурными средствами ПВО уничтожен один украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Белгородской области», — уточнили в ведомстве.

До этого в Минобороны рассказали, что за прошедшие сутки российские силы ПВО ликвидировали 202 украинских дрона. Кроме того, военные сбили четыре управляемые авиационные бомбы и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS.

Утром 8 июля стало известно, что боец Вооруженных сил (ВС) России закрыл собой жителя населенного пункта Богатырь в Донецкой народной республике (ДНР), когда его пытался атаковать украинский дрон. Военный сильно пострадал, у него множественные осколки. Мирный житель также получил небольшие осколочные ранения, при этом госпитализация ему не потребовалась.

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