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Беспилотник ВСУ атаковал поселок в Белгородской области

Гладков: украинский дрон ранил трех человек в поселке Борисовка
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Evgeniy Maloletka/AP

В результате атаки украинского дрона в поселке Борисово Белгородской области ранены три человека. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Все пострадавшие получили баротравмы, среди них — полуторагодовалая девочка. Двое раненых доставлены в больницы.

Гладков уточнил, что при детонации беспилотного летательного аппарата во дворе многоквартирного жилого дома повреждены шесть легковых автомашин и выбиты окна в девяти квартирах.

6 июля губернатор Белгородской области сообщил, что беспилотник Вооруженных сил Украины целенаправленно атаковал гражданский автомобиль на трассе ШебекиноБелгород.

В тот же день в поселке Красная Яруга Белгородской области украинский дрон попал в многоквартирный дом.

5 июля украинские беспилотники атаковали две машины и автобус в Белгородской области.

Ранее ВСУ ударили по химическому заводу в Шебекино Белгородской области.

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