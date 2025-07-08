Беспилотник ВСУ атаковал поселок в Белгородской области

Гладков: украинский дрон ранил трех человек в поселке Борисовка

В результате атаки украинского дрона в поселке Борисово Белгородской области ранены три человека. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Все пострадавшие получили баротравмы, среди них — полуторагодовалая девочка. Двое раненых доставлены в больницы.

Гладков уточнил, что при детонации беспилотного летательного аппарата во дворе многоквартирного жилого дома повреждены шесть легковых автомашин и выбиты окна в девяти квартирах.

6 июля губернатор Белгородской области сообщил, что беспилотник Вооруженных сил Украины целенаправленно атаковал гражданский автомобиль на трассе Шебекино — Белгород.

В тот же день в поселке Красная Яруга Белгородской области украинский дрон попал в многоквартирный дом.

5 июля украинские беспилотники атаковали две машины и автобус в Белгородской области.

Ранее ВСУ ударили по химическому заводу в Шебекино Белгородской области.