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В Киеве произошли взрывы

В столице Украины на фоне воздушной тревоги прозвучали взрывы
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Alina Smutko/Reuters

В столице Украины слышны взрывы. Об этом сообщает агентство УНИАН.

Взрывы, возможно, связаны с пролетом российских гиперзвуковых ракет «Кинжал», запущенных с самолетов МиГ-31. Кроме того, в сторону Киева отмечен пролет беспилотных летательных аппаратов типа «Герань».

В городе звучат сигналы воздушной тревоги. Жителей призывают спуститься в укрытия.

8 июля сообщалось, что в контролируемом украинской армией Херсоне прозвучали взрывы.

В тот же день начальник управления коммуникаций командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Виталий Саранцев заявил, что после серии взрывов, произошедших на территориях территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата), возможны изменения в работе этих учреждений, включая их рассредоточение.

7 июля глава областной военной администрации Олег Григоров сообщил, что объект критической инфраструктуры попал под удар в Сумском районе Сумской области.

Ранее в Николаевской области Украины загорелся склад боеприпасов.

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