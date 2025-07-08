В Херсоне раздались взрывы

В контролируемом украинской армией Херсоне прозвучали взрывы. Об этом сообщает издание «Общественное. Новости».

При этом воздушная тревога в подконтрольных украинским властям районах Херсонской области объявлена не была.

8 июля начальник управления коммуникаций командования Сухопутных войск Украины Виталий Саранцев заявил, что после серии взрывов, произошедших на территориях территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата), возможны изменения в работе этих учреждений, включая их рассредоточение.

7 июля глава областной военной администрации Олег Григоров сообщил, что объект критической инфраструктуры попал под удар в Сумском районе Сумской области.

В тот же день стало известно, что в столице Украине фиксируются отключения электричества из-за ночных ударов российской армии. Один из ударов пришелся по ТЭЦ-6, в результате чего произошел пожар и взрыв цистерн с горюче-смазочными материалами.

Ранее в Николаевской области Украины загорелся склад боеприпасов.