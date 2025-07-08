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В России назвали оружие, которое Трамп не будет поставлять Киеву

Политолог Маркелов: США не будут поставлять Киеву наступательное оружие из-за Путина
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Efrem Lukatsky/AP

Заявления о прекращении поставок оружия Украине были «традиционными пропагандистскими трюками» администрации президента США Дональда Трампа, заявил «Газете.Ru» политолог Сергей Маркелов.

«Судя по тем дерганьям, которые происходят в Евросоюзе и в Соединенных Штатах по вопросу помощи Киеву, ни там, ни там не определились с концепцией, что делать дальше. В том смысле, в каком виде поддерживать Киев, потому что поддерживать точно будут, другой вопрос – как именно. Сейчас точно идет проработка решений, и на ближайших встречах в Риме, скорее всего, будут координировать позиции», — сказал политолог.

Маркелов полагает, что Трамп продолжит поставлять оружие Киеву, но с акцентом на оборону, а не на наступление.

«Наступательные вооружения, которыми можно было бы наносить удары вглубь РФ, Трамп точно поставлять не будет. Будут поставлять, скорее всего, оружие для защиты городов, такой утешительный приз. Если Киеву нужны наступательные вооружения, то пусть их поставляет Евросоюз, потому что Трамп уже поддерживает контакты с Путиным и ему не нужно, чтобы во время очередного телефонного разговора российский президент потребовал конкретных ответов за свои поступки», — заключил эксперт.

Как сообщила американская газета Politico, Соединенные Штаты могут возобновить поставки оружия Украине после ряда встреч представителей стран в Риме и Киеве в первой половине июля. Известно, что спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог встретится с украинским министром обороны Рустемом Умеровым на Международной конференции по восстановлению Украины (10-11 июля).

Ранее российский генерал заявил, что армия готовится взять Сумы в котел.

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