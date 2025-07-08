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Россиянин потерял отца на СВО и сам отправился на передовую

Житель Дагестана отправился в зону СВО после гибели отца
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Евгений Биятов/РИА Новости

Житель Дагестана отправился в зону специальной военной операции (СВО) после гибели там своего отца. Об этом сообщает РИА «Дагестан» со ссылкой на пресс-службу муниципалитета.

18-летний Шамиль Абдулхакимов из Казбековского района после потери своего отца Тагира подписал контракт с подразделением спецназа «Ахмат» и взял позывной «Барс».

Как пишет РИА «Дагестан», с детства Абдулхакимова растили дедушка Назирбег, который сам имеет богатое военное прошлое, и бабушка Мадина.

В марте сообщалось, что более десяти родственников из одной семьи отправились в зону СВО. По словам родственницы бойцов, жительницы Дагестана Нурсият Гаджибековой, пятеро членов ее семьи служат в спецподразделениях, поэтому информация об их деятельности секретна.

В феврале пенсионер из Мурманской области ушел на спецоперацию вслед за сыном и в результате получил награду.

Ранее российский боец с медалью за доблесть стал записывать треки на СВО.

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