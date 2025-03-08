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Более десяти членов российской семьи отправились на СВО

RT: 11 членов одной семьи из Дагестана отправились на СВО
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Diego Herrera/Keystone Press Agency/Global Look Press

Более десяти родственников из одной семьи отправились в зону проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает RT со ссылкой на родственницу бойцов, жительницу Дагестана Нурсият Гаджибекову.

По словам женщины, которая помогает отправлять гуманитарную помощь бойцам, пятеро членов ее семьи служат в спецподразделениях, поэтому информация об их деятельности секретна. Гаджибекова рассказала об остальных родственниках.

Так, первым на фронт отправился осенью 2022 года Тимур. За время службы он спас многих своих сослуживцев, был награжден орденом Мужества. Его мать Заира также отправилась в зону проведения спецоперации, где служит в военном госпитале.

Рашид получил медаль «За отвагу». Тетя бойца Малика служит в зоне СВО прапорщиком, фельдшер-лаборантом, у нее 30-летний стаж работы в медицинской сфере. Сестра Рашида — Марият — тоже помогает военнослужащим в госпитале.

Таким образом, в зоне СВО побывали 11 человек из одной семьи.

Ранее сообщалось, что пенсионер из Мурманской области ушел на спецоперацию вслед за сыном и в результате получил награду.

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