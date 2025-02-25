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Россиянин пошел на спецоперацию вслед за сыном и получил орден

В Мурманской области пенсионер пошел на СВО вслед за сыном и получил орден
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Пенсионер из Мурманской области ушел на спецоперацию вслед за сыном и в результате получил награду. Об этом сообщает издание «Хибины», ссылаясь на региональное управление ФСИН России.

69-летний мужчина решил отправиться в зону боевых действий вслед за сыном. До этого россиянин почти 20 лет отработал в уголовно-исправительной системе. Он также принимал участие в обеих чеченских войнах.

В ходе специальной военной операции ветеран получил ранение. В данный момент он проходит реабилитацию. Командиры высоко оценили службу пожилого бойца — ему вручили орден Мужества.

В январе стало известно, что в Красноярском крае школьный учитель ОБЖ из города Шарыпово последовал в зону спецоперации вслед за сыном. Артема мобилизовали в сентябре 2022 года. Его 48-летний отец решил отправиться ему на помощь спустя 1,5 года.

Ранее россиянин отправился на СВО и пропал на год.

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