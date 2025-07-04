ВСУ атаковали мирных жителей в Запорожской области

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали село Константиновка Пологовского муниципального округа. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

«Пострадали три человека, из них двое детей. Один ребенок в тяжелом состоянии», — заявил он.

Губернатор отметил, что пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. Балицкий добавил, что находится на постоянном контакте с оперативными службами города.

1 июля три пенсионера пострадали в результате атаки ВСУ в Запорожской области. По его словам, мужчину 1952 года рождения и двух женщин 1948 и 1952 года рождения госпитализировали с осколочными ранениями различной степени тяжести и контузией.

До этого глава Запорожской области рассказал, что на восстановление плотины Каховского водохранилища уйдет свыше года. По его словам, восстановить плотину можно будет за срок не меньше года, но это в том случае, если плотину не станут обстреливать.

Ранее в Херсонской области заявили, что плотину Каховской ГЭС восстановят.