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ВСУ совершили удар по жилому району в Запорожской области

Губернатор Балицкий: ВСУ ударили по жилому кварталу в Васильевке
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Кадр из видео/Telegram-канал «Балицкий Евгений»

Вооруженные силы Украины совершили удар по жилому кварталу в Васильевке Запорожской области, в результате которого шесть человек пострадали, еще один не выжил. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

«Террористический киевский режим нанес прицельный удар по жилому кварталу города Васильевки <...> шесть пострадавших госпитализированы в городскую больницу, им оказывается медицинская помощь», — написал он.

По его словам, от удара были разрушены более 10 квартир дома. Губернатор пообещал предоставить гражданам, оставшимся без крова, временное жилье.

Сообщается, что на месте происшествия в настоящий момент работают оперативные службы, сотрудники ГУ МЧС России по региону.

Утром 7 июля пресс-служба министерства обороны РФ сообщила, что за ночь в регионах страны и над акваторией Черного моря был уничтожен 91 украинский беспилотник самолетного типа. В частности, в Липецкой области перехватили девять БПЛА. В столице региона частный дом получил повреждения в результате падения обломков сбитых дронов.

Ранее украинские военные атаковали больницу в Новой Каховке.

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