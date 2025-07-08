На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Военные Израиля впервые подтвердили удары Ирана по военным объектам в июне

Reuters: военные Израиля признали, что Иран в июне поразил военные объекты
true
true
true
close
Leo Correa/AP

В июне военные объекты Израиля подверглись ударам со стороны Ирана. Об этом сообщил на условиях анонимности израильский военный чиновник, передает Reuters.

«Это стало первым публичным признанием того, что подобные объекты подверглись атаке», — отметили в агентстве.

По словам чиновника, было поражено «очень мало» объектов, и они остаются функциональными. При этом он отказался предоставить более подробную информацию, в том числе назвать, что именно пострадало в ходе иранских ударов и насколько серьезными были повреждения военной инфраструктуры.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», в ходе которой нанес удары по ядерным и военным объектам исламской республики. Тегеран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3».

22 июня к ударам по Ирану подключились военно-воздушные силы (ВВС) США. Как сообщил Трамп, атаке подверглись три ядерных объекта республики, в числе которых был завод по обогащению урана Фордо.

Спустя еще два дня глава Белого дома заявил, что Иран и Израиль договорились о перемирии. По его словам, после вступления в силу режима прекращения огня мир поприветствует «официальное окончание 12-дневной войны».

Ранее стало известно о масштабах убытков Израиля после конфликта с Ираном.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами