Военные Израиля впервые подтвердили удары Ирана по военным объектам в июне

В июне военные объекты Израиля подверглись ударам со стороны Ирана. Об этом сообщил на условиях анонимности израильский военный чиновник, передает Reuters.

«Это стало первым публичным признанием того, что подобные объекты подверглись атаке», — отметили в агентстве.

По словам чиновника, было поражено «очень мало» объектов, и они остаются функциональными. При этом он отказался предоставить более подробную информацию, в том числе назвать, что именно пострадало в ходе иранских ударов и насколько серьезными были повреждения военной инфраструктуры.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», в ходе которой нанес удары по ядерным и военным объектам исламской республики. Тегеран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3».

22 июня к ударам по Ирану подключились военно-воздушные силы (ВВС) США. Как сообщил Трамп, атаке подверглись три ядерных объекта республики, в числе которых был завод по обогащению урана Фордо.

Спустя еще два дня глава Белого дома заявил, что Иран и Израиль договорились о перемирии. По его словам, после вступления в силу режима прекращения огня мир поприветствует «официальное окончание 12-дневной войны».

Ранее стало известно о масштабах убытков Израиля после конфликта с Ираном.