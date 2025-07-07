Стало известно о масштабах убытков Израиля после конфликта с Ираном

MWM: Иран поразил пять военных баз и 40 объектов инфраструктуры в Израиле

Иран поразил более чем 40 объектов инфраструктуры, а также в пять крупных военных баз в Израиле в период 12-дневной войны. Об этом сообщает Military Watch Magazine со ссылкой на анализ спутниковых данных, проведенных в Орегонском государственном университете.

В частности, был поражен порт Хайфы, нефтеперерабатывающий завод в Хайфе, аэропорт Бен-Гурион, Институт Вейцмана, Университет имени Бен-Гуриона, штаб-квартира оборонной компании Rafael, Израильский центр ядерных исследований в Тель-Авиве, а также несколько стратегических промышленных объектов в городе Кирьят-Гат.

Также повреждены аналог Пентагона «Кария», сооружения министерства обороны и штаб-квартира разведывательного агентства «Моссад», а также авиабазы Овда и Неватим, где базируются американские истребители F-16 и F-35.

Отмечается, что Исламская Республика использовала в ходе атак ракеты Emad, Haj Qasem, Kheibar Shekan и Fattah, а также дроны Shahed 136 и Arash 2.

Издание отмечает, что эти иранские атаки обошлись Израилю и США в более чем $3 млрд.

Ранее сообщалось, что Израиль может начать нормализацию отношений с арабскими странами после успехов в Иране.